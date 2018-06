Tiflis (AFP) Mit dem Rücktritt eines siebten Ministers in Georgien ist die Regierungskoalition in dem Land geplatzt. "Ich trete von meinem Posten zurück", sagte Sportminister Lewan Kipiani am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Dies bedeutet das Aus für die Regierung von Ministerpräsident Irakli Garibaschwili, da die Neubesetzung eines Drittels des 20 Mitglieder zählenden Kabinetts automatisch die Auflösung des gesamten Kabinetts bedeutet.

