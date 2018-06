Leipzig (SID) - Handball-Nationalspielerin Anne Müller vom Bundesligisten HC Leipzig fällt mit einem Teilabriss des Oberschenkelmuskels drei Monate lang aus. Damit wird die 31 Jahre alte Kreisläuferin nicht mehr für die Sachsen zum Einsatz kommen, in der kommenden Saison spielt Müller beim Aufsteiger Borussia Dortmund.

Auch der neue Bundestrainer Jakob Vestergaard muss in den WM-Play-offs gegen Russland am 7. Juni in Dessau sowie am 13. Juni in Astrachan nicht zur Verfügung.