Teheran (AFP) Wegen eines langjährigen Handelsstreits hat die iranische Marine ein Containerschiff mit Fracht des dänischen Schifffahrtsriesen Maersk aufgebracht. Das Schiff sei "auf gerichtliche Anordnung" in der Straße von Hormus abgefangen und in den Hafen Schahid Bahonar im Süden des Iran beordert worden, erklärte die iranische Hafenbehörde am Mittwoch. Hintergrund sei ein jahrelanger Rechtsstreit zwischen Maersk und einer iranischen Ölproduktefirma, die Schadenersatz fordere. Das Schiff dürfe erst nach einer gerichtlichen Erlaubnis weiterfahren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.