Jerusalem (AFP) Aus Wut über eine verweigerte Zigarette sind einer Frau in Jerusalem offenbar die Sicherungen durchgebrannt. An einer Tankstelle zückte sie plötzlich ein Feuerzeug und hielt es an einen Zapfhahn, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Wie knapp alle Beteiligten einer Katastrophe entgingen, belegt ein Video, das die Ermittler auf Facebook veröffentlichten.

