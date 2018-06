Los Angeles (dpa) - Countrysänger Tim McGraw ("Don't Take the Girl") hat einen Jungen, der eine seiner drei Töchter im Teenageralter für ein Date abholen wollte, unabsichtlich erschreckt.

"Ich war gerade dabei, Fleisch fürs Grillen zu schneiden und trug eine weiße Schürze", erzählte der 47-Jährige am Dienstag (Ortszeit) in einem Video auf der US-Internetplattform "extra.tv". "Ich hatte das Fleischermesser in der Hand, als ich die Tür öffnete. Das war nicht beabsichtigt, aber es verfehlte seine Wirkung nicht."

McGraw ist seit 1996 mit der Sängerin Faith Hill verheiratet. Der 47-Jährige ist einer der erfolgreichsten Countrysänger der Welt, er mischt auch auf der Leinwand mit. So spielte er unter anderem in "Operation: Kingdom" mit und wird Ende Mai an der Seite von George Clooney in "A World Beyond" im Kino zu sehen sein.