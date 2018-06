London (dpa) - Prinz William und seine Frau Kate haben ihren vierten Hochzeitstag gefeiert - und warten auf ihr zweites Kind. Am 29. April 2011 hatten die beiden sich in der Westminster Abbey in London das Ja-Wort gegeben. Inzwischen sind sie Eltern des kleinen Prinzen George und Großbritannien wartet seit Tagen gespannt auf die Geburt ihres zweiten Kindes. Ein Foto, das in Medien veröffentlicht wurde, schürte Spekulationen, dass es noch etwas dauern könnte mit der Geburt. Das Bild, das beispielsweise der "Daily Telegraph" auf seiner Titelseite hatte, zeigt Kate am Steuer ihres Autos.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.