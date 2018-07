Lübeck - Günter Grass ist in seinem langjährigen Wohnort Behlendorf bei Lübeck beigesetzt werden. Der Schriftsteller wurde im engsten Familienkreis auf dem Friedhof des Dorfes beerdigt, wie Behlendorfs Bürgermeister Andreas Henschel auf Anfrage bestätigte. Grass war am 13. April in einem Lübecker Krankenhaus im Alter von 87 Jahren an den Folgen einer schweren Infektion gestorben. Die öffentliche Gedenkfeier zum Abschied von Grass steht am 10. Mai im Lübecker Theater bevor.

