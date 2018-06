Bamako (AFP) Bewaffnete haben im Norden Malis ein Armeelager angegriffen und zwei Soldaten sowie ein Kind getötet. Die Angreifer hätten am Mittwochmorgen das Feuer auf den Stützpunkt der Nationalgarde in Goundam 80 Kilometer von Timbuktu entfernt eröffnet, hieß es aus Militärkreisen. Eine Quelle in der UN-Mission Minusma bestätigte die Angaben. Die Angreifer seien mit dem Auto gekommen und hätten ein Fahrzeug aus dem Lager entwendet, verlautete aus der Quelle.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.