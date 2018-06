VfL Wolfsburg nach 4:0 in Bielefeld im Pokalfinale gegen Dortmund

Bielefeld (dpa) - Der VfL Wolfsburg ist dem Bundesliga-Konkurrenten Borussia Dortmund in das DFB-Pokalfinale gefolgt. Einen Tag nach dem Sieg des BVB im Elfmeterschießen beim FC Bayern München setzten sich die Wolfsburger beim Drittligisten Arminia Bielefeld klar mit 4:0 (2:0) durch. Doppel-Torschütze Maximilian Arnold (8. und 54. Minute), Luiz Gustavo (31.) und Ivan Perisic (51.) schossen den VfL vor 26 137 Zuschauern in der ausverkauften Schüco-Arena erstmals seit 20 Jahren wieder ins Endspiel. Dort trifft die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking am 30. Mai in Berlin auf die Dortmunder.

Deutschland gewinnt WM-Generalprobe nach Penaltys gegen Slowenien

Berlin (dpa) - Deutschland hat sich mit einem Sieg im letzten Testspiel gegen Slowenien Selbstvertrauen für die am Freitag beginnende Eishockey-WM in Tschechien geholt. Am Mittwoch gewann die Auswahl von Bundestrainer Pat Cortina mit 4:3 (0:1, 2:1, 1:1) nach Penaltyschießen gegen das Team um NHL-Superstar Anze Kopitar. Kai Hospelt verwandelte in Berlin den entscheidenden Penalty. Nach der Verlängerung hatte es 3:3 gestanden. Michael Wolf (30. Minute), Yasin Ehliz (32.), und Patrick Hager (43.) trafen vor 4060 Zuschauern für die ersatzgeschwächten Deutschen. Für Slowenien waren Klemen Pretnar (12.), Kopitar (37.) und Ziga Pance (56.) erfolgreich.

Deutsche Handballer nach Sieg über Spanien kurz vor EM-Qualifikation

Mannheim (dpa) - Die deutschen Handballer stehen dicht vor der Qualifikation für die Europameisterschaft im Januar in Polen. Das Team von Bundestrainer Dagur Sigurdsson besiegte Spanien mit 29:28 (17:15) und übernahm nach dem dritten Sieg im dritten Qualifikationsspiel die Führung in der Gruppe 7. Kapitän Uwe Gensheimer von den Rhein-Neckar Löwen war am Mittwoch in Mannheim mit neun Treffern bester Schütze der DHB-Auswahl. Niclas Pieczkowski aus Nettelstedt steuerte fünf Tore bei. Am Sonntag treffen die beiden ehemaligen Weltmeister in Leon zum Rückspiel aufeinander.

FC Chelsea dicht vor dem Titelgewinn - 3:1-Sieg nach 0:1 in Leicester

London (dpa) - Der FC Chelsea steht unmittelbar vor dem Gewinn der englischen Fußball-Meisterschaft. Der Club aus London gewann am Mittwoch nach einem 0:1-Rückstand noch 3:1 (0:1) bei Leicester City. Mit 80 Punkten hat die Mannschaft von Trainer José Mourinho damit 13 Zähler Vorsprung auf Manchester City und den FC Arsenal (jeweils 67) und kann den Titel am Sonntag mit einem Sieg gegen Crystal Palace perfekt machen. Marc Albrighton (45.+2) hatte Leicester in Führung gebracht, doch Didier Drogba (48.), John Terry (79.) und der Brasilianer Ramires (83.) drehten noch die Partie.

Real Madrid bleibt an Barcelona dran - 3:0 gegen Almería

Madrid (dpa) - Real Madrid hat den Rückstand auf Spitzenreiter FC Barcelona wieder auf zwei Punkte verkürzt. Die Königlichen gewannen am Mittwoch in der spanischen Fußball-Meisterschaft gegen UD Almería mit 3:0 (1:0). Kolumbiens WM-Held James Rodriguez (45. Minute), Mauro dos Santos per Eigentor (49.) und Alvaro Arbeloa (84.) erzielten die Treffer für die Königlichen mit dem deutschen Weltmeister Toni Kroos. In der Tabelle führt Barcelona mit 84 Punkten weiter vor Real (82). Die Katalanen hatten tags zuvor den FC Getafe mit 6:0 deklassiert. In der Champions League trifft Barça am kommenden Mittwoch auf den FC Bayern München. Am Dienstag spielt Real gegen Juventus Turin.

Nowitzki: Noch keine Entscheidung über EM-Teilnahme

Dallas (dpa) - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat seine mögliche EM-Teilnahme nach Ende der NBA-Saison mit den Dallas Mavericks erwartungsgemäß vorerst offengelassen. Er habe sich noch nicht entschieden, sagte der 36-Jährige am Mittwoch in Dallas bei einer Gesprächsrunde übereinstimmenden Medienberichten zufolge. Er müsse bis Juni wissen, ob er für das Nationalteam bei der Europameisterschaft im September mit der Heim-Vorrunde in Berlin spielen werde. Nowitzki war mit den Dallas Mavericks am Dienstag (Ortszeit) in der ersten Runde der NBA-Playoffs gegen Houston ausgeschieden.

Klose und Lazio siegen klar und verschieben Juves Meisterfeier

Rom (dpa) - Miroslav Klose hat mit Lazio Rom den zweiten Rang in der Serie A gefestigt und die vorzeitige Meisterfeier von Juventus Turin verschoben. Lazio gewann am Mittwochabend auch dank des zwölften Saisontores von Klose 4:0 (3:0) gegen Schlusslicht FC Parma und ist fünf Spieltage vor Ende der italienischen Fußball-Meisterschaft Zweiter, 14 Zähler hinter Tabellenführer Juve. Die Bianconeri drehten ein 0:1 gegen Mario Gomez und den AC Florenz zu einem 3:2-Sieg. Juve könnte damit am Samstag bei Sampdoria Genua zum 31. Mal Meister werden, Florenz rutschte nach der vierten Liga-Niederlage in Serie auf Tabellenrang sieben ab.

Dresdner Volleyballerinnen verteidigen Meistertitel erfolgreich

Dresden (dpa) - Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC sind zum zweiten Mal nacheinander deutscher Meister. Das Team von Trainer Alexander Waibl gewann das dritte Finalspiel gegen Allianz MTV Stuttgart mit 3:2 (28:26, 17:25, 23:25, 27:25, 15:12) und setzte sich in der Serie Best of five mit 3:0 durch. Für die Dresdnerinnen ist es nach 1999, 2007 und 2014 die vierte Meisterschaft. Erstmals gelang dem souveränen Vorrunden-Ersten dabei die Verteidigung eines Titels.

TSV Wasserburg erneut Basketball-Meister der Damen

Wasserburg (dpa) - Die Basketballerinnen des TSV Wasserburg haben sich zum neunten Mal die deutsche Meisterschaft gesichert. Das Team von Trainer Bastian Wernthaler gewann am Mittwochabend das dritte Finale gegen die Saarlouis Royals mit 98:87 nach Verlängerung. Nach regulärer Spielzeit hatte es 81:81 gestanden. Wasserburg entschied damit die Best-of-Five-Serie mit 3:0 für sich. Zugleich sicherten sich die Wasserburgerinnen das Double. Zuvor hatte die Bayerinnen bereits den Pokal gewonnen.

FSV Mainz 05 verlängert mit Joo-Ho Park bis 2017

Mainz (dpa) - Der FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit Joo-Ho Park bis Juni 2017 verlängert. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit. Der 28 Jahre alte südkoreanische Nationalspieler war 2013 vom FC Basel nach Mainz gekommen und hat bislang 42 Erstliga-Spiele für die 05er bestritten. "Joo-Ho Park hat sich bei uns als Leistungsträger und verlässliche Größe in der Mannschaft etabliert", sagte FSV-Manager Christian Heidel. Auch Nachwuchstorwart Robin Zentner bleibt beim FSV. Der 20 Jahre alte Stammtorwart der Drittliga-Reserve unterschrieb ebenfalls bis Juni 2017.