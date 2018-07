Kathmandu (AFP) Fünf Tage nach dem verheerenden Erdbeben in Nepal hat die Regierung des Himalaya-Staats darum gebeten, dass keine weiteren ausländischen Rettungs- und Hilfsteams mehr anreisen sollen. UN-Einsatzkoordinator Jamie McGoldrick sagte der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch, nach Ansicht der Regierung in Kathmandu seien inzwischen genug ausländische Experten vor Ort. "Sie glauben, über genügend eigene Kapazitäten zu verfügen, um die dringenden Anforderungen bei der Suche und der Rettung von Opfern zu bewältigen", sagte McGoldrick. Wer auf dem Weg sei, dürfe kommen, die anderen sollten besser fernbleiben.

