Kathmandu (AFP) Vier Tage nach dem verheerenden Erdbeben in Nepal ist die Polizei am Mittwoch in der Hauptstadt Kathmandu mit einem Großaufgebot am zentralen Busbahnhof aufgezogen, um für Ordnung zu sorgen. An dem Busbahnhof nahe dem Parlament versammelten sich am frühen Morgen tausende Menschen in der Absicht, Kathmandu zu verlassen, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Als erwartete Busse nicht zur Verfügung standen, gab es Handgemenge mit den Beamten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.