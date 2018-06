Kathmandu (AFP) Vier Tage nach dem verheerenden Erdbeben in Nepal liegen die Nerven blank: In der Hauptstadt Kathmandu kam es am Mittwoch zu Zusammenstößen zwischen frustrierten Einwohnern und der Polizei, als versprochene Busse nicht auftauchten. Kathmandus Flughafen war weiter überlastet und Hilfskräfte hatten Schwierigkeiten, in die entlegenen Dörfer rund um das Epizentrum zu gelangen. Die Regierung räumte Schwierigkeiten bei der Koordinierung des Hilfseinsatzes ein.

