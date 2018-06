Wien (AFP) Während einer Demonstration in Wien gegen die Einführung eines kompletten Rauchverbots in österreichischen Gaststätten hat ein Teilnehmer einen Herzinfarkt erlitten. Der 73-Jährige sei am Dienstagabend während einer Rede des rechtspopulistischen Politikers Karl-Heinz Strache zusammengebrochen, dessen Freiheitliche Partei (FPÖ) zu der Demonstration aufgerufen hatte, berichtete die Nachrichtenagentur APA am Mittwoch. Zwei Polizisten hätten sich mit einer Herzdruckmassage abgewechselt, dadurch habe der 73-Jährige das Bewusstsein wiedererlangt.

