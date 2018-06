Moskau (dpa) - Der außer Kontrolle geratene Raumfrachter Progress M-27M ist den russischen Behörden zufolge kaum mehr zu retten. Sollten auch die letzten Versuche einer Kontaktaufnahme scheitern, stürze der unbemannte Frachter wohl zwischen dem 7. und 11. Mai unkontrolliert ab. Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos erwartet für einen solchen Fall, dass Progress M-27M fast völlig in der Atmosphäre verglüht. Der Frachter war gestern vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ins All gestartet. Dabei verfehlte die Sojus-Trägerrakete die vorgesehene Umlaufbahn deutlich.

