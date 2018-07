Ankara (AFP) Ein türkisches Gericht hat Medienberichten zufolge rund zwei Dutzend Anführer der so genannten Gezi-Proteste freigesprochen. Alle 26 Angeklagten seien von dem Gericht in Istanbul freigesprochen worden, berichteten türkische Medien am Mittwoch. Die angeklagten Aktivisten hatten zur Oppositionsgruppe Taksim Solidarität gehört, die im Sommer 2013 eine führende Rolle bei der Organisation der regierungskritischen Proteste am Istanbuler Taksim-Platz gespielt hatten. Die Staatsanwaltschaft hatte ihnen "Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung" vorgeworfen und bis zu 13 Jahre Haft gefordert.

