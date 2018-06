Istanbul (AFP) Mit einem Großaufgebot der Polizei wollen die türkischen Behörden an diesem Freitag Mai-Kundgebungen von Gewerkschaften und Regierungsgegnern im Zentrum der Metropole Istanbul verhindern. Etwa zehntausend Beamte seien für den Einsatz rund um den zentralen Taksim-Platz vorgesehen, berichtete die Zeitung "Hürriyet" am Mittwoch. U-Bahnverbindungen rund um den Platz sollen demnach am Freitag unterbrochen werden, um die Anreise von Demonstranten zu erschweren. Präsident Recep Tayyip Erdogan unterstrich laut Presseberichten, Demonstrationen am Taksim seien verboten.

