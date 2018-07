Kiew (AFP) Einsatzkräfte haben erst nach fast einem Tag einen Waldbrand in der Nähe der Reaktorruine von Tschernobyl im Norden der Ukraine am Mittwoch unter Kontrolle gebracht. "Die Feuerfront wurde am Morgen gestoppt", teilte die Feuerwehr mit. Von dem am Dienstag ausgebrochenen Brand in einer Entfernung von 15 bis 20 Kilometern von der Tschernobyl-Ruine waren demnach gut 300 Hektar betroffen. Das havarierte Atomkraftwerk sei aber nicht gefährdet gewesen.

