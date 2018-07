Washington (AFP) In der ersten Rede eines japanischen Regierungschefs vor dem US-Kongress hat Shinzo Abe "tiefe Reue" für die Verbrechen seines Landes im Zweiten Weltkrieg gezeigt. "Unser Handeln hat den Bevölkerungen in asiatischen Ländern Leid zugefügt", sagte Abe am Mittwoch bei einer gemeinsamen Sitzung von Senat und Repräsentantenhaus. "Wir dürfen davor unsere Augen nicht verschließen." Vor der Rede legte der japanische Ministerpräsident am Denkmal für die im Zweiten Weltkrieg getöteten US-Soldaten auf der National Mall im Herzen Washingtons einen Kranz nieder.

