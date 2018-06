Washington (AFP) Die US-Notenbank Federal Reserve hüllt sich bei der erwarteten Zinserhöhung in Schweigen. Der Offenmarktausschuss der Fed beließ den Leitzins am Mittwoch vorerst auf dem Rekordtief von null bis 0,25 Prozent. Die nach zweitägiger Sitzung veröffentlichte Erklärung enthielt keine Hinweise auf eine bevorstehende Zinswende. Die Notenbank teilte lediglich mit, dass sie eine Zinserhöhung bei einer weiteren Verbesserung der Lage am Arbeitsmarkt sowie beim mittelfristigen Erreichen des Inflationsziels von zwei Prozent für "angemessen" halte.

