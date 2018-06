Baltimore (AFP) Seit dem Inkrafttreten der Ausgangssperre nach den Krawallen in Baltimore hat die Polizei der US-Ostküstenstadt 35 Menschen festgenommen. Das teilte Polizeisprecher Eric Kowalczyk am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit. Am späten Nachmittag (Ortszeit) begann in der Innenstadt eine Demonstration gegen Polizeigewalt gegen Schwarze. Die Polizei rief die Teilnehmer zu friedlichen Protesten auf. Die am Dienstag in Kraft getretene Ausgangssperre dauert von 22.00 Uhr bis 05.00 Uhr. Das nächtliche Ausgehverbot wurde zunächst für eine Woche verhängt.

