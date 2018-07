Nikosia (AFP) Entgegen einer vorherigen Ankündigung soll am Samstag doch kein Treffen des neuen nordzyprischen Präsidenten Mustafa Akinci mit seinem südzyprischen Kollegen Nicos Anastasiades zur Wiedervereinigungsfrage stattfinden. Bei der Terminplanung habe es ein "Missverständnis" und eine "schlechte Koordination" gegeben, teilte ein Sprecher der zyprischen Regierung in Nikosia am Mittwoch mit. Wichtig sei aber auch nicht, wann genau sich die beiden Politiker träfen, sondern dass dies überhaupt geplant sei.

