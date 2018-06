Köln (SID) - Die Basketball Bundesliga (BBL) demonstriert am letzten Hauptrunden-Spieltag ihre Verbundenheit mit der Nationalmannschaft. In einer gemeinsamen Aktion werden am Donnerstag in allen Hallen Banner mit der Aufschrift "Eine Liga ? Ein Traum ? EM 2015" präsentiert. Der Slogan wird sich auch in den am Mittwoch beginnenden Play-offs auf dem Parkett wiederfinden.

"Die konzertierte Aktion am letzten Hauptrunden-Spieltag unterstreicht die Verbundenheit und die Identifikation mit der Nationalmannschaft", sagte der scheidende BBL-Geschäftsführer Jan Pommer: "Jeder weiß, was eine erfolgreiche EM bewirken kann." Bei der EuroBasket (5. bis 20. September) trägt die deutsche Mannschaft ihre Vorrundenspiele in Berlin aus.

Der DBB freut sich über die Unterstützung aus der Liga. "Das ist eine wirklich tolle Aktion, mit der die BBL auf die Vorrunde in Berlin und damit auf die Nationalmannschaft aufmerksam macht", sagte Präsident Ingo Weiss. Weitere Aktionen, darunter eine Social-Media-Kampagne in den Sommermonaten, sind geplant.