Atlanta (SID) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und seine Atlanta Hawks haben in der ersten Play-off-Runde der nordamerikanischen Profiliga NBA Matchball Nummer eins. Das Team aus der Olympiastadt von 1996 feierte im fünften Spiel gegen die Brooklyn Nets einen 107:97-Erfolg und ging damit in der Best-of-seven-Serie 3:2 in Führung. Schröder und Co. können damit am Freitagabend mit einem Auswärtssieg in New York den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen.

Der Braunschweiger Dennis Schröder kam beim besten Vorrundenteam der Eastern Conference knapp elf Minuten zum Einsatz und steuerte sechs Punkte, einen Rebound und drei Assists zum Erfolg bei.

Beste Werfer der Hawks waren DeMarre Carroll mit 24 sowie die angeschlagenen Jeff Teague und Al Holford mit jeweils 20 Punkten. Carroll wurde von einem ausgekugelten Finger beeinträchtigt, Teague erlitt eine Verletzung des rechten Knöchels. "Es sind die Play-offs, da gibt es keine Verletzungen", sagte Carroll, der ebenfalls nach einem Sturz eine Blessur an der rechten Hand erlitt.

Wie schon zuvor für Dirk Nowitzki mit den Dallas Mavericks ist auch für Nationalspieler Chris Kaman die Play-off-Reise vorzeitig beendet. Der Center kassierte mit den Portland Trail Blazers durch ein 93:99 bei den Memphis Grizzlies die entscheidende vierte Niederlage. Überragender Akteur beim Sieger war der Spanier Pau Gasol mit 26 Punkten und 14 Rebounds. Kaman blieb in knapp sechs Minuten Spielzeit ohne Punkt.