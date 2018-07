Cleveland (SID) - Die Cleveland Cavaliers müssen auf der Jagd nach dem Titel in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA bis zum Saisonende ohne Kevin Love auskommen. Wie das Team um Superstar LeBron James bekannt gab, wurde der Olympiasieger in New York an seiner verletzten Schulter operiert und fällt vier bis sechs Monate aus. Damit ist selbst eine Rückkehr zum Start der kommenden Saison im Herbst in Gefahr.

Love hatte sich beim entscheidenden vierten Sieg in der Erstrundenserie gegen die Boston Celtics (101:93) die linke Schulter ausgekugelt. Dabei erlitt der 26-Jährige einen Bänderriss und Blutergüsse. Gegenspieler Kelly Olnyk zog Love in einem Zweikampf heftig am Arm und verursachte so die Verletzung. Die NBA sperrte den Übeltäter nachträglich für ein Spiel.