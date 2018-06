New York (dpa) - Sorgen vor einer baldigen Zinserhöhung in den USA haben die Wall Street deutlich ins Minus gedrückt. Der Dow Jones fiel um 1,08 Prozent auf 17 840,52 Punkte. Damit deutet sich auf Monatssicht lediglich ein Mini-Plus an. Der Eurokurs hielt sich angesichts stärkerer Konjunkturdaten aus dem Währungsraum über der Marke von 1,12 US-Dollar und kostete zuletzt 1,1222 Dollar.

