Bujumbura (AFP) Bei neuen gewaltsamen Ausschreitungen in Burundis Hauptstadt Bujumbura ist am Donnerstag ein Soldat erschossen worden. Neun Zivilisten wurden bei den Protesten gegen Staatschef Pierre Nkurunziza verletzt, wie das Rote Kreuz mitteilte. Ein Geheimdienstoffizier habe an einer von den Demonstranten errichteten Barrikade das Feuer eröffnet und den Soldaten erschossen, sagte ein Polizeivertreter. "Er fühlte sich bedroht", fügte der Beamte hinzu.

