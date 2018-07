Santiago de Chile (AFP) In Chile ist der Vulkan Calbuco erneut ausgebrochen. Der Vulkan spie nach Behördenangaben am Donnerstag eine große Aschewolke in die Luft. Die dritte Eruption am Calbuco habe "wie vorhergesagt" begonnen, teilte der staatliche Geologie- und Bergbaudienst (Sernageomin) über den Kurzbotschaftendienst Twitter mit. "Roter Alarm."

