Frankfurt/Main (AFP) Bei der Deutschen Post AG läuft erneut ein Warnstreik. Beschäftigte der Internationalen Post, einer Spezialniederlassung am Frankfurter Flughafen, hätten am Mittwochabend die Arbeit niedergelegt, teilte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mit. Dadurch werde sich die Abwicklung von rund einer Million Briefsendungen und rund 9000 Paketsendungen aus dem gesamten Bundesgebiet ins Ausland verzögern. Dies sei eine Reaktion darauf, dass auch in der dritten Verhandlungsrunde in Siegburg am Montag und Dienstag kein Durchbruch erzielt worden sei.

