Brüssel (AFP) In der Geheimdienstaffäre um den Bundesnachrichtendienst (BND) hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Deutschland zur Aufklärung aufgefordert. "Das muss von den deutschen Behörden, einschließlich dem Parlament, gelöst werden", sagte Juncker am Donnerstag in Brüssel. Er gehe auch davon aus, dass dies geschehen werde. Auf die Frage, ob er dem Satz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), wonach Ausspähen unter Freunden gar nicht gehe, zustimme, antwortete Juncker mit einem knappen "Ja".

