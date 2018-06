Berlin (AFP) Die hessische Polizei hat Medienberichten zufolge in der Nacht zum Sonntag zwei mutmaßliche Salafisten in Oberursel bei Frankfurt am Main festgenommen. Nach einem Bericht der Zeitung "Die Welt" (Onlineausgabe) konnte so ein offensichtlich geplanter Anschlag vereitelt werden. Das Polizeipräsidium Westhessen in Wiesbaden bestätigte auf Anfrage die Festnahmen, wollte sich aber zu deren Hintergrund zunächst nicht äußern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.