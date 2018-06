Osnabrück (AFP) Niedersachsen dringt auf ein weitgehendes Verbot des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat in Deutschland. Landwirtschafts- und Verbraucherminister Christian Meyer (Grüne) verwies in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Donnerstag auf neueste Erkenntnissen der Weltgesundheitsorganisation WHO, die Glyphosat als "wahrscheinlich krebserzeugend beim Menschen eingestuft hatte. Dass zu den schädigenden Wirkungen auf die Pflanzenwelt nun auch noch erhebliche Gefahren für die menschliche Gesundheit kämen, mache den bisherigen Glyphosat-Einsatz "nicht mehr verantwortbar".

