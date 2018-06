Straßburg (AFP) Die EU-Kommission hat ihre Forderung nach einer Aussetzung der Hinrichtungen in Indonesien bekräftigt. "Wir fordern ein sofortiges Moratorium", betonte der EU-Kommissar für internationale Zusammenarbeit, Neven Mimica am Donnerstag im Europaparlament in Straßburg. Die EU werde sich weiter für die weltweite Abschaffung der Todesstrafe einsetzen, "auf allen Ebenen und mit allen Instrumenten, über die wir verfügen", betonte der Kroate.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.