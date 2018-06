Straßburg (AFP) Das Europaparlament hat sich alarmiert zu einem weltweit "gewaltigen" Anstieg der Zahl von Übergriffen auf Christen und andere Religionsgruppen geäußert. Jeden Tag würden "Menschen aufgrund ihrer Religion oder ihres Glaubens niedergemetzelt, verprügelt und gefangengenommen", stellte das Straßburger Parlament am Donnerstag in einer Entschließung fest. Darin verurteilten die Abgeordneten vor allem den Anschlag der somalischen Shebab-Miliz auf die Universität von Garissa in Kenia, bei dem am 2. April 147 Studenten getötet und 79 weitere verletzt worden waren.

