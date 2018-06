Paris (AFP) Frankreichs Staatschef François Hollande hat angesichts der Vergewaltigungsvorwürfe gegen französische Soldaten, die in Zentralafrika Kinder missbraucht haben sollen, ein hartes Vorgehen angekündigt. "Wenn sich einige Soldaten schlecht verhalten haben, werde ich unerbittlich sein", sagte Hollande am Donnerstag bei einem Besuch in der nordwestfranzösischen Stadt Brest.

