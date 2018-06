Ingolstadt (SID) - Stürmer Moritz Hartmann bleibt dem Fußball-Zweitligisten FC Ingolstadt treu. Der dienstälteste Spieler des Tabellenführers verlängerte seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bis 2017.

"Ich fühle mich sehr wohl in Ingolstadt, und es ist schon etwas Besonderes, seit sechs Jahren Teil dieses Vereins zu sein. Ich bin hier schon lange dabei, erlebe die stetige Weiterentwicklung Jahr für Jahr mit", sagte der 28 Jahre alte Ex-Kölner, der für die Oberbayern in 156 Spielen 44 Tore erzielte. Die Schanzer stehen kurz vor dem Aufstieg in die Bundesliga.