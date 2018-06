Bagdad (AFP) Iraks Ministerpräsident Haider al-Abadi hat den während der Offensive der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) desertierten Soldaten Straffreiheit angeboten. Wer binnen 30 Tagen zu seiner Einheit zurückkehre, könne von der Amnestie profitieren, hieß es am Donnerstag in einer Erklärung des Regierungschefs. Ausgenommen seien Soldaten, denen Verbrechen gegen die Staatssicherheit, Korruption oder Machtmissbrauch zur Last gelegt werden.

