Riad (AFP) Die Golfmonarchien bestehen darauf, dass Verhandlungen über einen Ausweg aus der Krise im Jemen in Saudi-Arabien stattfinden sollen. Wie die Außenminister des Golfkooperationsrats nach einem Treffen am Donnerstag mitteilten, unterstützen sie die Bemühungen der jemenitischen Regierung, eine Konferenz "unter der Schirmherrschaft des Golfkooperationsrates in Riad" zu veranstalten. Teilnehmen sollten daran alle Konfliktparteien, die die "Legitimität" des jemenitischen Präsidenten Abd Rabbo Mansur Hadi anerkennen.

