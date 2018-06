Oberursel (dpa) - Die Polizei in Hessen hat laut der Zeitung "Die Welt" einen geplanten Terroranschlag vereitelt. Zwei Personen mit mutmaßlich salafistischem Hintergrund seien in der Nacht bei einem Einsatz in Oberursel bei Frankfurt festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft bestätigte eine Durchsuchung in Oberursel, wollte aber keine Einzelheiten nennen. Laut "Welt" wurden unter anderem eine Rohrbombe und scharfe Munition sichergestellt. Laut hr-online hatten ein Spezialeinsatzkommando und Sprengstoffexperten eine Wohnung und ein Auto durchsucht und einen Mann und eine Frau festgenommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.