Havanna (AFP) Bei heftigen Regenfällen in der kubanischen Hauptstadt Havanna sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Wie der Zivilschutz am Donnerstag mitteilte, starb ein 23-Jähriger an einem Stromschlag, als er von einer abgerissenen Stromleitung getroffen wurde. Eine 77-jährige Frau und ein 43 Jahre alter Mann ertranken laut Berichten örtlicher Medien.

