Bamako (AFP) Bei Gefechten zwischen der Armee und Tuareg-Rebellen im westafrikanischen Mali sind nach offiziellen Angaben 19 Menschen getötet worden. Zehn Rebellen und neun Soldaten seien bei den Kämpfen am Mittwoch getötet worden, teilte das Verteidigungsministerium in der Hauptstadt Bamako mit. Bei den Gefechten stand die Armee dem von Tuareg dominierten Bündnis Nationale Bewegung zur Befreiung von Azawad (MNLA) gegenüber. Diese hatte Militärstellungen in der Stadt Léré nahe der Grenze zu Mauretanien angegriffen.

