Den Haag (AFP) Neuneinhalb Monate nach dem Absturz des Malaysia-Airlines-Flugs MH17 über der Ostukraine ist die Suche nach sterblichen Überresten der 298 Opfer sowie nach Wrackteilen der Maschine beendet worden. Es sei "alles Menschenmögliche" getan worden, sagte der Leiter des von den Niederlanden geführten Sucheinsatzes, Pieter-Jaap Aalbersberg, am Donnerstag in Den Haag. Ein letztes Flugzeug mit sieben Särgen mit sterblichen Überresten und mit vielen persönlichen Gegenständen werde am Samstag in den Niederlanden erwartet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.