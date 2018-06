Köln (SID) - Timo Boll und zwei weitere deutsche Starter wollen ins Einzel-Achtelfinale der Tischtennis-WM im chinesischen Suzhou. Rekordeuropameister Boll trifft in Runde drei auf Mannschafts-Europameister Joao Monteiro aus Portugal. Zudem kommen noch sein Düsseldorfer Vereinskollege Patrick Franziska und Türkei-Legionärin Irene Ivancan zum Einsatz.

Als zweiter deutscher Tennisprofi nach Philipp Kohlschreiber will Mischa Zverev ins Viertelfinale des ATP-Turniers in München. Der Hamburger trifft in der Runde der letzten 16 allerdings auf keinen Geringeren als Olympiasieger Andy Murray. Der frisch verheiratete Schotte gibt in der bayerischen Metropole sein Debüt.