Kiel (SID) - Der ehemalige Boxchampion Witali Klitschko wird am 22. Mai in Kiel für seinen Einsatz für mehr Demokratie in der Ukraine ausgezeichnet. Die Hermann-Ehlers-Stiftung verleiht dem einstigen Schwergewichts-Weltmeister den nach ihr benannten und seit 1975 vergebenen Preis. Der mittlerweile 43 Jahre alte Klitschko ist seit knapp einem Jahr Bürgermeister von Kiew.