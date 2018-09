Johannesburg (AFP) Nach den ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Südafrika hat die Polizei bei einer Razzia in Johannesburg fast 200 Einwanderer ohne gültige Papiere festgenommen. Im Township Lenasia waren Polizisten und Soldaten am Donnerstag Hinweisen auf "kriminelle Aktivitäten" nachgegangen, wie die Polizei mitteilte. Sie nahm insgesamt 212 Menschen fest, nur 14 von ihnen waren Südafrikaner. Alle anderen hatten demnach keine gültigen Papiere. Außerdem beschlagnahmte die Polizei Drogen und illegale Waffen. Wie ein Polizeisprecher betonte, war die Razzia keine Reaktion auf die Gewalt gegen Ausländer.

