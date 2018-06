Pretoria (AFP) Ein Krebspatient in Südafrika hat sich das Recht auf Sterbehilfe erstritten und ist am Tag der Urteilsverkündung eines natürlichen Todes gestorben. Der 65-jährige Robin Stransham-Ford sei im Kreise seiner Angehörigen friedlich eingeschlafen, teilte seine Familie am Donnerstag mit. Ob er noch vor Bekanntgabe des Urteils starb, blieb unklar.

