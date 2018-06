München (SID) - Der Weltranglistendritte Andy Murray ist beim ATP-Turnier in München ohne Probleme ins Viertelfinale eingezogen. Bei seinem souveränen Aufgalopp bei den BMW Open besiegte der 27 Jahre alte Schotte den Hamburger Mischa Zverev in 75 Minuten mit 6:2, 6:2. In der Runde der letzten Acht trifft der Olympiasieger von 2012 und Wimbledonsieger von 2013 auf den Tschechen Lukas Rosol.

"Es war ein gutes erstes Match für mich", sagte Murray, behauptete aber auch: "Es war nicht so einfach. Er hat einen anderen Stil als viele andere Spieler, und es war knifflig, gegen einen Linkshänder zu spielen. Aber ich habe die entscheidenden Punkte gemacht." Das nächste Match gegen Rosol, Nummer 41 der Weltrangliste "wird härter werden", prophezeihte Murray: "Er spielt mit viel Power. Und er liebt es, der Außenseiter zu sein."

Als letzter Deutscher bei den mit 494.310 Euro dotierten 100. Internationalen Tennis-Meisterschaften von Bayern trifft Philipp Kohlschreiber (Augsburg) im Viertelfinale am Freitag auf den an Nummer vier gesetzten David Goffin (Belgien). Kohlschreiber hatte zuvor Mischa Zverevs (27) jüngeren Bruder Alexander (18) in zwei Sätzen besiegt. Ein Duell mit Murray ist für den Turniersieger von 2007 und 2012 erst im Finale möglich. Im Halbfinale könnte Kohlschreiber auf den jungen Österreicher Dominic Thiem oder dessen Landsmann Gerald Melzer treffen.

Murray trat in in seinem Autakteinzel sehr konzentriert auf. Der große Turnierfavorit dominierte das Match mit variablem Spiel, der auf Rang 653 in der Weltrangliste abgerutschte Zverev besaß zu keiner Zeit die Mittel, um den Schotten ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. "Er macht keine leichten Fehler, jeden Punkt muss man sich erarbeiten. Das ist beeindruckend", sagte der ältere Zverev-Bruder, der nach zahlreichen Verletzungen, zuletzt einer Operation an der Schlaghand, eine Rückkehr in die Top 100 versucht.