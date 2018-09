Istanbul (AFP) In der Türkei sind gegen zwei Richter wegen des Vorwurfs der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung Haftbefehle erlassen worden. Die Staatsanwaltschaft beschuldigte sie am Donnerstag, der "Hizmet"-Bewegung des mit Präsident Recep Tayyip Erdogan verfeindeten Predigers Fethullah Gülen anzugehören, wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete.

