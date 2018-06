Kathmandu (AFP) Fünf Tage nach dem schweren Erdbeben in Nepal ist in der Hauptstadt Kathmandu ein weiterer Mensch gerettet worden. Rettungskräfte befreiten am Donnerstag eine Frau nach zehnstündigen Bemühungen aus den Trümmern eines Gebäudes, wie einer der Helfer sagte. Wenige Stunden zuvor hatten die Retter bereits einen 15-Jährigen lebend geborgen. Der Jugendliche wurde im Bezirk Gongabu in Kathmandu aus den Trümmern eines Gästehauses gezogen. Er erlitt keine größeren Verletzungen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.