Baltimore (AFP) Mehrere tausend US-Bürger haben am Mittwoch an der Ostküste gegen Polizeigewalt gegen Schwarze demonstriert. In Baltimore marschierten tausende Menschen vom Bahnhof zum Rathaus, wie ein AFP-Korrespondent berichtete. Sie skandierten "Keine Gerechtigkeit, kein Frieden". An der Demonstration, die nach Angaben der Polizei friedlich verlief, nahmen zahlreiche Schüler und Studenten teil. In New York versammelten sich tausende Demonstranten auf dem Union Square im Stadtteil Manhattan. Ein kleinere Demonstration fand laut US-Medien in Boston statt.

