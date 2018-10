Washington (AFP) Der US-Senator Bernie Sanders aus dem nordöstlichen Bundesstaat Vermont steigt in das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur bei den Demokraten ein. Wie der 73-Jährige am Mittwoch unter anderem der Tageszeitung "USA Today" sagte, will er als unabhängiger Bewerber bei den parteiinternen Vorwahlen gegen die frühere Außenministerin Hillary Clinton antreten. Laut Medienberichten soll seine Kampagne in den kommenden Wochen beginnen.

